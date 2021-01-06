شكرا لبحثكم عن خبر "طارق صالح" ينتظر تأثير ”إيجابي” للمصالحة الخليجية على معركة اليمنيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال قائد المقاومة الوطنية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو قيادة القوات المشتركة لجبهة الساحل الغربي، قائد المقاومة الوطنية "حُراس الجمهورية"، اليوم الثلاثاء، إن نجاح القمة الخليجية 2021 بالعُلا السعودية، سينعكس إيجابا على معركة اليمنيين مع إيران ووكلائها.

و أوضح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، بأن "قمة العُلا لم ترأب الصدع وتنهي الشرخ فقط، بل أحيت آمال شعوبنا العربية، في إنهاء مآسي التشرذم الذي حوّل منطقتنا إلى مطمع دائم لقوى إقليمية ودولية شرهة وغاشمة."

وأضاف: "هو حدث يستحق الإحتفاء، ولابد أن يترك أثرا إيجابيا في معركة اليمنيين مع أخطر تهديد لأمن الشعوب العربية: إيران ووكلائها".

وباركت الحكومة اليمنية نجاح القمة الخليجية 2021 في السعودية واتفاق المصالحة بين دول الخليج العربي ومصر.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد في كلمة له خلال أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي التي ترأسها بمدينة العلا السعودية، حاجة دول الخليج لتوحيد جهودها في مواجهة التهديدات الإيرانية.