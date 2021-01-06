شكرا لبحثكم عن خبر بينهم ضباط.. مليشيا الحوثي تعلن وصول العشرات من أفراد الجيش الوطني إلى صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، وصول العشرات من أفراد الجيش الوطني إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسطيرة المليشيات.

وقالت وسائل إعلام حوثية، إن المركز الوطني للعائدين التابع للجماعة، استقبل 35 مقاتلا كانوا في معسكرات القوات الحكومية، بينهم ثلاثة ضباط. دون تفاصيل عن المعسكرات التي جاءوا منها .

وبشكل متكرر تعلن مليشيا الحوثي عودة أفراد وضباط من صفوف القوات الحكومية والتحالف العربي، إلى صفوفها.

ولم يصدر اي تعليق من الحكومة الشرعية أو التحالف العربي حول مزاعم المليشيات الحوثية.