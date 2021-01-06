شكرا لبحثكم عن خبر بينهم ضباط.. مليشيا الحوثي تعلن وصول العشرات من أفراد الجيش الوطني إلى صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، وصول العشرات من أفراد الجيش الوطني إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسطيرة المليشيات.
وقالت وسائل إعلام حوثية، إن المركز الوطني للعائدين التابع للجماعة، استقبل 35 مقاتلا كانوا في معسكرات القوات الحكومية، بينهم ثلاثة ضباط. دون تفاصيل عن المعسكرات التي جاءوا منها .
وبشكل متكرر تعلن مليشيا الحوثي عودة أفراد وضباط من صفوف القوات الحكومية والتحالف العربي، إلى صفوفها.
ولم يصدر اي تعليق من الحكومة الشرعية أو التحالف العربي حول مزاعم المليشيات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم ضباط.. مليشيا الحوثي تعلن وصول العشرات من أفراد الجيش الوطني إلى صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.