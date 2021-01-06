شكرا لبحثكم عن خبر مستشار بن زايد يعلق على المصالحة الخليجية ويؤكد أن المقاطعة كانت عبء ثقيل على الجميع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الأكاديمي الإماراتي "عبدالخالق عبدالله" مستشار ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إن المقاطعة الخليجية كانت عبء ثقيل على الجميع.

وأضاف في تغريدة له على "تويتر" رصدها "المشهد اليمني" أن "الدرس الأهم المستفاد من الخلاف الخليجي ان المقاطعة لا تغير حكومات ولا تغير سياسات وان المقاطعة عبء ثقيل على الجميع".

وتابع بالقول؛ "المصالحة مكسب كبير للجميع وان سنة 2021 ستدخل التاريخ كسنةً ما بعد الخلاف الخليجي وسنة ولادة جديدة للمشروع التعاوني الخليجي من رحم أسوأ أزمة عصفت بالبيت الخليجي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعناق حار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة العلا السعودية، إيذانا بإنهاء شبه قطيعة استمرت بين البلدين منذ 5 يونيو/ حزيران 2017.

وقبل أكثر من 3 سنوات، فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

وجاء انعقاد قمة "العلا" الخليجية، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.