شكرا لبحثكم عن خبر قتلى وجرحى في اشتباكات بين ”العمالقة” و”التهامية” على وقع تحشيدات لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر ميدانية، اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلى وجرحى في صفوف القوات المشتركة إثر اشتباكات مفتعلة بين قوات "العمالقة" والمقاومة "التهامية" على وقع تحشيدات لمليشيا الحوثي نحو الساحل الغربي.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني"، بأن الاشتباكات اندلعت بين أفراد من اللواء الخامس عمالقة واللواء الثاني مقاومة تهامية بداخل أحد أسواق القات بمحافظة الحديدة.

ونوهت المصادر بأن الاشتباكات نتج عنها قتيل من اللواء الخامس عمالقة و ثلاثة جرحى ومقابل جريح واحد من اللواء الثاني تهامية.

يأتي ذلك على وقع تحشيدات حوثية كبيرة نحو الساحل الغربي من جهة محافظات إب والمحويت وحجة وريمه.