شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من حزب المؤتمر على المصالحة الخليجية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحب مصدر مسؤول في قيادة المؤتمر الشعبي العام بالمصالحة الخليجية بين الأشقاء الخليجيين، ورأى فيها خطوة مهمة نحو مزيد من التلاحم والعمل العربي المشترك لمواجهةالتحديات في المنطقة التي تفرضها المرحلة،واعتبر انعقاد مؤتمر المصالحة (قمة السلطان قابوس،والشيخ صباح)خطوة مهمة في هذا الاتجاه.

وعبر حزب المؤتمر في بيان له، عن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الكويت وقيادتها الحكيمة منذ اللحظات الأولى التي ظهر فيها الخلاف حتى تحقيق التوافق، وهو أمر ينسجم مع اهتمام دولة الكويت بتحقيق الاستقرار، وتعزيز التلاحم العربي في الخليج والمنطقة العربية.

وأشاد حزب المؤتمر، بجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، بضرورة تجاوز حالة الخلاف، والوصول إلى صلح وتوافق خليجي ينهي الأزمة، بين دولة، ورغبة أذراف الأزمة بما في ذلك جمهورية مصر العربية في تجاوز الأسباب التي استدعتها.

وتمنى حزب المؤتمر الشعبي العام أن يحقق الوئام بين دول مجلس التعاون الذي أعلنته قمة العلا إلى دعم جهود الشرعية، واستعادة الدولة في اليمن، وهزيمة الانقلاب الحوثي، ودحر المشروع الإيراني المهدد لأمن المنطقة والأمن القومي العربي.

وأكد حزب المؤتمر الشعبي العام إلى أن تحقيق السلام في اليمن إنما يمر عبر التزام كافة الأطراف بالمرجعيات الثلاث التي مثلت أساسًا لحل عادل وشامل للصراع في اليمن.