شكرا لبحثكم عن خبر التأمينات بصنعاء تعلن عن إعفاءات وغرامات جديدة لمؤسسات الأعمال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، اليوم الثلاثاء، عن إعفاءات وغرامات جديدة لمؤسسات الأعمال.

ودعت في بيان أطلع عليه "المشهد اليمني"، أصحاب الأعمال الذين لديهم عاملاً، فأكثر ولم يتم التأمين عليهم بالمؤسسة، الى سرعة تسجيل منشآتهم والتأمين على العاملين لديهم بفروع ومكاتب المؤسسة.

وناشدت أصحاب الأعمال المسجلين لديها والذين توقفوا عن السداد وتقديم النماذج التأمينية عن العاملين لديهم، سرعة تقديم النماذج التأمينية وسداد الاشتراكات المستحقة عن فترة التوقف حتى الآن.

وقالت أنها ستمنح إعفاءات من الغرامات في حال الالتزام، كما أن التأخير وعدم الالتزام يترتب عليه فرض غرامات تأخير.

ونوهت بمنح أصحاب الأعمال المسجلين لديها والمتأخرين عن إيصال النماذج التأمينية فترة سماح حتى 15 فبراير المقبل، لا تفرض خلالها غرامات تأخير عن تقديم النماذج التأمينية.

وتنص المادة " 24 " من قانون التأمينات الاجتماعية لعام 2013، على أن حصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات واجبة الاستحقاق في اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق وعلى صاحب العمل أن يؤديها للمؤسسة خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وفي حال تأخره يدفع غرامة تأخير قدرها أربعة بالمائة من المبالغ الملزم بأدائها عن كل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيه عن السداد وبما لا يتجاوز مبلغ الاشتراكات المستحقة، كما يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يسدد الاشتراكات على أساس الأجور أو تواريخ الالتحاق الحقيقية بالعمل، بدفع مبلغ إضافي يعادل عشرة بالمائة من قيمة المبالغ محل المخالفة دون إنذار أو إخطار مسبق.

وغابت الثقة لدى مؤسسات وقطاع الاعمال في المؤسسة بعد نهب الحوثيين لمليارات من راس مالها في وقت سابق.