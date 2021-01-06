شكرا لبحثكم عن خبر ”معياد” يدعو الى محاسبة منظومة الفساد في البنك المركزي اليمني (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعا مستشار رئيس الجمهورية، حافظ معياد، اليوم الثلاثاء، الى محاسبة منظومة الفساد في البنك المركزي اليمني بعدن.

وطالب معياد في مذكرة تعقيبية تلقاها "المشهد اليمني"، بتكليف فريق متخصص من لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والمعنية باليمن لمراجعة أعمال اللجنة الاقتصادية وما قام به خلال شغله لمنصب محافظ البنك المركزي الذي استمر ستة أشهر، ومراجعة أعمال البنك منذ نقله من صنعاء في سبتمبر 2016 حتى اليوم.

واتهم معياد ما اسما منظومة الفساد بممارسة أعمالها الاجرامية والانتقامية بحق الشعب اليمني، باعتبار الاقتصاد أحد أدوات الحرب الاقتصادية.

وحث على إدراج المتورطين في لائحة العقوبات الدولية ونشر النتائج للرأي العام.

يأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها الدكتور معين عبدالملك، عن وصول خبراء أجانب لفحص سجلات البنك المركزي في عدن والذي شهد عمليات فساد كبيرة منذ عملية نقله من العاصمة صنعاء في العام 2016.

وكانت مصادر اعلامية، تداولت وثائق تتعلق بفساد مهول شهده البنك المركزي خلال الفترة الماضية أبرزها المضاربة بالعملة، على حساب قوت اليمنيين.