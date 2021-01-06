شكرا لبحثكم عن خبر "الإصلاح" يرحب بالمصالحة الخليجية ويأمل أن تنعكس إيجابياً في إنهاء التمرد الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - رحب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح بإعلان المصالحة الخليجية بين الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وعبر المصدر عن مباركة الإصلاح لهذه الخطوة، واعتبرها مهمة وضرورية من أجل عودة اللحمة الخليجية على طريق التلاحم العربي والإسلامي ووحدة الموقف لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها المشروع الإيراني وأذرعه العسكرية الإرهابية التي تهدد أمن دول المنطقة وسلامتها.

وثمن المصدر الجهود المبذولة في سبيل لم الشمل، وفي مقدمتها جهود الأشقاء في دولة الكويت، معرباً عن أمله في أن تنعكس هذه الخطوة إيجابياً على الشأن اليمني من خلال دعم الشرعية من أجل إنهاء التمرد وإقامة الدولة الإتحادية.

ونوه المصدر بأن الشعب اليمني يعلق آمالاً كبيرة في أن تؤدي هذه المصالحة الخليجية المنعقدة في مدينة العلا السعودية إلى دعم اليمن وشرعيته، وتحقق الأهداف الكبيرة لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، وعودة كامل التراب اليمني إلى سلطة الدولة وإلى حاضنته العربية، وبذل جهود موحدة من أجل تسريع عملية دحر الإنقلاب وإستعادة الدولة.

*نقلا عن مواقع