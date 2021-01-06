شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الحكومة :إنهاء الأزمة الخليجية سينعكس إيجابا على اليمن وسنحصل على دعم اقتصادي وسياسي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بارك رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك نجاح قمة العلا واتفاق المصالحة بين دول الخليج العربي اليوم.

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر إن هذا التطور يشكل خطوة هامة وحيوية على طريق إعادة الاستقرار وتأمين شبه الجزيرة العربية.

منوها أن هذا الاتفاق سينعكس إيجابا على الأوضاع في اليمن ودعمها سياسيا واقتصاديا على مهمة انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق السلام.

ووقع زعماء الدول الخليجية اليوم بيان قمة العلا واتفاق المصالحة وإنهاء الأزمة الخليجية وسط ترحيب دولي وشعبي واسع.