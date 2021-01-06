القوات المشتركة بالضالع تقتحم تبة وتقتل عناصرها الحوثيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقتحمت القوات المسلحة المشتركة، مساء الاثنين، موقع تبة النَمِرة في عملية إغارة ناجحة بمنطقة العود. حيث أفاد مصدر عسكري أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بالضالع اقتحمت تبع النمره وقتلت جميع المتواجدين في التبة الواقعة شرق وادي هجار، التابعين لمليشيات الحوثي الإرهابية. واكد المصدر أنآليات عسكرية للمليشيا المدعومة من إيران تم حرقها خلال الهجوم، كما غنمت القوات أسلحة متنوعة وذخائر.

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