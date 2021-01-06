شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التعليم العالي تعلن عن منح التبادل الثقافي للعام الجامعي لـ 2021 والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و التعليم الفني والتدريب المهني، عن البدء في عملية التنسيق للتنافس على منح التبادل الثقافي بما فيها المنح المجريـــة للعام الجامعي 2021/2022 ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 5/1/2021 وحتـى 14/1/2021م لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 بجميع محافظات الجمهورية اليمنيــة. وستجرى امتحانات المفاضلة يوم الأحـد الموافق 24/1/2021م بالمراكز الامتحانية المحددة داخل الاعلان : للمزيد من المعلومات عن التنسيق يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أدناه https://mohesr-portal.academy/ads/2021-01-05-12/

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