شكرا لبحثكم عن خبر ”القربي” يكشف علاقة المصالحة الخليجية بالحل في اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الدكتور أبو بكر القربي، الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الثلاثاء، " إنه يأمل أن يجني اليمن من ثمرة المصالح الخليجية"؛ في أول تعليق له على المصالحة بين السعودية ومصر والامارات والبحرين وقطر.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، تابعها "المشهد اليمني"، قائلا: "مع احتفال شعوب وقادة مجلس التعاون بحل خلافهم والتصالح فيما بينهم دون تدخل خارجي، نأمل في اليمن أن نجني من ثمرة هذا التصالح بتبنيهم حل يمني يمني للازمة اليمنية وتوجيه جهودهم لإنهاء الحرب و إعادة الاعمار".
وأكد على أن "استقرار اليمن ووحدته ضمان حقيقي لحماية الامن القومي لدول مجلس التعاون".
يأتي ذلك بالتزامن مع اعلان أمين عام مجلس التعاون الخليجي التوقيع على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وبيان العلا واختتام الجلسة الأولى.
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