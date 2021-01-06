شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات عنيفة في مفرق العدين بالحديدة وميليشيا الحوثي تلوذ بالفرار بعد تكبدها خسائر فادحة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت جبهة الساحل الغربي، الثلاثاء، اشتباكات في قطاع مدينة حيس جنوب الحديدة جراء خروقات جديدة لوقف إطلاق النار من قبل المليشيات الحوثية كبدتها خسائر بشرية.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران المتمركزة في مناطق نائية على الحدود الإدارية لمحافظة إب شمال شرق مدينة حيس حاولت استحداث تحصينات في محيط مفرق العدين، كما شنت قصفاً مكثفاً على أحياء سكنية في ضواحي المدينة.

مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين حياة المواطنين في المدينة ذات الكثافة السكانية تصدت للمليشيات بقصف مركز أخمد مصادر نيرانها وأجبرها على الفرار بعد وقوع إصابات مباشرة في صفوفها.

وتعد هذه ثالث محاولة للمليشيات لاستحداث تحصينات شمال وشرق مدينة حيس خلال أسبوع انتهت جميعها بالفشل وخسائر بشرية في صفوف عناصرها.