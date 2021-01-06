شكرا لبحثكم عن خبر السعودية : شرط واحد لإعادة تجديد تأشيرة الزيارة العائلية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - جدَّدت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية التذكير بشروط إعادة تجديد الزيارة العائلية للمقيمين في المملكة.

جاء ذلك؛ ردًا من المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «أبشر»، على تساؤل وردها من أحد المقيمين قال فيه: «كم مرة مسموح لي بتمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنفردة لحامل جنسية سودانية علمًا بأنني مددت سابقًا مرتين؟».

وقالت «أبشر»، إنَّه «يمكن تمديد تأشيرة الزيارة (المنفردة) عبر منصتها بشرط ألا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 270 يومًا من تاريخ الدخول للمملكة علمًا بأنَّه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة».

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.