شكرا لبحثكم عن خبر أزمة مشتقات نفطية خانقة بصنعاء بعد جرعة سعرية و”صعدة” و”سفيان” هي الارخص والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية، الثلاثاء، بأن صنعاء تشهد أزمة مشتقات نفطية خانقة، بعد جرعة سعرية للمشتقات التي تباع في السوق السوداء.

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني"، إن الطوابير الطويلة للمركبات عادت للظهور في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، مع مطلع العام الجديد.

وبينت المصادر بأن العديد من المحطات أغلقت أبوابها، وأن الطوابير الطويلة عادت للاصطفاف أمام بعض المحطات تمهيدا للحصول على مشتقات نفطية.

وأشارت المصادر إلى أن الطوابير الطويلة للمركبات أمام المحطات تسببت في إعاقة حركة المرور في عدد من الشوارع الرئيسية.

ونوهت المصادر بأن سعر البنزين هو الارخص في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان، محافظة عمران، والتي تباع الدبة 20 لتر في السوق السوداء بحدود 6000 الى 7000 ريال، فيما تباع في العاصمة صنعاء بحدود 9000 الى 12000 ريال، في ظل انقطاع للمرتبات منذ خمس سنوات.