شكرا لبحثكم عن خبر سياسي كويتي بعد انتهاء الأزمة الخليجية : استبشروا خيرا أيها اليمنيين فهذه خطوة الكويت القادمة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي والسياسي الكويتي محمد العرادة رئيس تحرير صحيفة الإدارة إن مساعي الكويت بعد انتهاء الأزمة الخليجية لن تتوقف وستتجه نحو اليمن للم شمل اليمنيين.

وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر رصدها المشهد اليمني أن اليمن جزء لايتجزأ من حب الكويت قيادة وشعبا وأن لم شمل اليمنيين والحفاظ على سلامة الأراضي اليمنية من أولويات الكويت داعيا اليمنيين إلى الاستبشار بالخير.

وكانت القمة الخليجية قد انعقدت اليوم في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية بحضور أمير قطر ووقع زعماء الدول الخليجية على بيان العلا الذي يتضمن المصالحة الخليجية وانتهاء الأزمة بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.