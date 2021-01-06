شكرا لبحثكم عن خبر المبعوث الأممي إلى اليمن يزور الرياض وعدن خلال الأيام القليلة القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث"، اليوم الثلاثاء، عزم "غريفيث" التوجه إلى الرياض وعدن في الأيام القليلة المقبلة للقاء الرئيس اليمني والحكومة الجديدة.

و في بيان قال المكتب "يتوجّه المبعوث الخاص إلى الرياض أولاً حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين لينتقل بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء الحكومة اليمنية".

وذكرت مصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية يوم أمس أن المبعوث الأممي لليمن "مارتن غريفيث" يعتزم إجراء سلسلة من الاجتماعات المباشرة بين الشرعية اليمنية والحوثيين، مشيرة إلى زيارة مرتقبة للمبعوث إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام القادمة.

ووفقا للصادر المطلعة على ملف الأزمة اليمنية، فإن غريفيث يعتقد أن الأجواء الإيجابية المصاحبة لتشكيل حكومة الكفاءات السياسية المنبثقة عن تنفيذ اتفاق الرياض، وعودتها إلى عدن يمثل نقطة مهمة من شأنها المساعدة في بدء المشاورات السياسية الشاملة لمسودة الإعلان المشترك.

وتركز مسودة الإعلان المشترك على التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام بين الأطراف.