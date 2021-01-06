شكرا لبحثكم عن خبر "اليمن" تعلن عن موقفها من إعلان المصالحة بين السعودية وقطر والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الجمهورية اليمنية، اليوم، عن موقفها تجاه إعلان المصالحة بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد قطيعة دامت لأكثر من ثلاث سنوات.

ورحب الجمهورية اليمنية بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واعربت وزارة الخارجية في بيان، عن تطلع الجمهورية اليمنية بأن تعمل القمة الخليجية الـ ٤١ المنعقدة في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية الى مجراها الطبيعي تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب المنطقة.

وعبر البيان، عن تقدير الجمهورية اليمنية العالي لحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توحيد الصف ولم الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.

وثمن البيان الجهود المبذولة في هذ الشأن وعلى رأسها جهود الاشقاء في دولة الكويت برعاية امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والتي جاءت تتويجاً لجهود الامير الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.