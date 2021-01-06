شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة اليمنية تعلن عن فتح باب التنافس للمنح المجرية عبر هذا الرابط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الثلاثاء عن فتح باب المنافسة على منح التبادل الثقافي ابتداءا من اليوم.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، أنها بدأت عملية التنسيق للتنافس على منح التبادل الثقافي بما فيها المنح المجرية للعام الجامعي 2021/2022 ابتداءً من، اليوم الثلاثاء، وحتى14 يناير الجاري، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 ، بجميع المحافظات.

وذكرت الوزارة في بيان لها، انه سيجرى امتحانات المفاضلة يوم الاحد الموافق 24 يناير في المراكز الامتحانية بمحافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب.

وأشارت الوزارة الى انه ستتم طريقة امتحان القبول عبر النت ( الالكترونية )، عبر الرابط التالي: http://scholarship.mohesr-portal.online ،والموقع الرسمي للوزارة https://mohesr-portal.academy/.