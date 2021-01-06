شكرا لبحثكم عن خبر حقيقة منع الوزير ”نايف البكري” من الخروج من قصر المعاشيق في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشف معالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري حقيقة منعه بالخروج من قصر المعاشيق في عدن. وقال البكري الامور طيبة وكل ماتم اشاعته عن منعني من الخروج من قصر المعاشيق في عدن غير صحيح . وكان نايف البكري وزير الشباب والرياضة قام بزيارة صحيفة الأيام مايؤكد عدم منعه من الخروج من معاشيق. وكان خبر انتشر عن منع الأستاذ نايف البكري من ممارسة عمله من العاصمة عدن والتحرك بكل أريحية.

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