شكرا لبحثكم عن خبر مصادر طبية تؤكد بدء موجة ثانية من كورونا في صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر طبية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، بأن موجة ثانية من فيروس كورونا بدأت في التفشي بشكل كبير في أحياء ومناطق عدة في صنعاء العاصمة وريفها، وسط تكتم الميليشيات الحوثية وقمعها للكوادر الصحية، وذلك في وقت أطلقت فيه منظمات محلية وأخرى دولية تحذيرات من تفشي السلالة الجديدة في البلد الذي باتت نصف منشآته الصحية خارج الخدمة بسبب الحرب التي أشعلها الانقلابيون.

وقالت مصادر طبية في صنعاء، إن هناك عشرات الإصابات المؤكدة والمشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» في أحياء ومناطق العاصمة وريفها، مشيرين إلى استقبال المستشفيات والمراكز الصحية يومياً لعشرات الحالات المرضية المشتبه بإصابتها بكورونا المستجد.

وقال عاملون صحيون إن مستشفيات العاصمة لا تزال تستقبل بشكل يومي حالات مرضية جديدة، يعاني معظمها من ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف والتعب والتهاب الحلق وضيق التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق، وهي بحسبهم أعراض ترجح الإصابة بالموجة الثانية من فيروس كورونا.

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأعراض الأكثر شيوعاً لـ«كوفيد-19» تتمثل في الحمى والسعال الجاف والإرهاق، فيما تشمل الأعراض الأخرى الأقل شيوعاً فقدان الذوق أو الشم، والآلام والأوجاع والصداع والتهاب الحلق واحتقان الأنف واحمرار العينين والإسهال والطفح الجلدي.

وأبدى الأطباء والعاملون الصحيون خشيتهم من اتساع رقعة تفشي الوباء مجدداً، في ظل انعدام إجراءات الوقاية الاحترازية المفترضة، مثل التباعد الاجتماعي وإغلاق أماكن التجمعات وارتداء الكمامات، منذ إعلان تخفيف القيود الاحترازية المفروضة على صالات الأفراح والمطاعم والكافتيريات والحدائق العامة وملاعب الرياضة والحمامات البخارية والتقليدية في يوليو (تموز) الماضي.

وأكدوا أن مستشفيات في صنعاء، منها الكويت والسبعين والجمهوري والثورة وزايد ومراكز صحية أخرى، باتت اليوم مع ظهور الموجة الجديدة من الجائحة تعاني من شح التجهيزات اللازمة للسيطرة على الوباء، وسط مخاوف تنتابهم من تفشي الفيروس على نطاق واسع، في ظل استمرار رفض الجماعة الانقلابية الاعتراف بعودة انتشاره.

وتفيد منظمة الصحة العالمية بأن مخاطر الإصابة بالجائحة تتزايد في الأماكن المزدحمة التي تفتقر إلى التهوية الجيدة، والتي يقضي فيها الأشخاص المصابون فترات طويلة من الوقت معاً على مقربة بعضهم من بعض.

ونتيجة لاستمرار فرض الحوثيين قيوداً مشددة على الأطباء والصحيين في مناطق سيطرتها، لم يتمكن العاملون بقطاع الترصد الوبائي والمختبرات المركزية في صنعاء من الحصول على معلومات أو أرقام توضح العدد الحقيقي للمصابين الجدد بـ«كوفيد-19».

وأبدى العاملون في مجال الترصد الوبائي قلقهم من عودة الجائحة بسلالتها الجديدة الأشد فتكاً، في ظل استمرار انتهاج الحوثيين للسياسات الخاطئة نفسها التي رافقت الموجة الأولى، والتي جعلت من صنعاء مدينة شبة منكوبة، دفع المئات من سكانها حياتهم ثمناً لذلك التقاعس واللامبالاة من قبل الميليشيا الحوثية.