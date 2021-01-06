شكرا لبحثكم عن خبر خلال 7 أسابيع فقط.. توثيق انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية لميليشيا الحوثي في 3 مديريات من تعز والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من توثيق 73 انتهاكاً، وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والممتلكات والمنشآت في ثلاث مديريات بمحافظة تعز خلال 7 أسابيع.

وشملت انتهاكات الجماعة الانقلابية الموالية لإيران خلال الفترة من أول نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 19 ديسمبر (كانون الأول) مديريات صالة والقاهرة والمظفر، حيث تنوعت بين القتل والإصابة وبين إلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة، وفق ما ذكره تقرير التحالف الحقوقي.

وأشار "تحالف رصد" إلى أنه وثق مقتل 11 مدنياً، بينهم 3 رجال بالغين و6 أطفال ورجلان طاعنان في السن، بالإضافة إلى إصابة 37 آخرين بينهم 10 رجال بالغين و21 طفلاً و4 نساء ورجلان مسنان، وذلك جراء القصف المدفعي الذي شنته ميليشيا الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز مستهدفة عدداً من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية، خلال الفترة المذكورة.

وأفادت الإحصائيات - بحسب التقرير الحقوقي - بأن الأطفال الذين سقطوا ضحايا للقصف المدفعي الحوثي خلال فترة التقرير والذين بلغ عددهم 25 طفلاً يشكلون ما نسبته 55 في المائة من إجمالي عدد القتلى و57 في المائة من إجمالي عدد الجرحى، وهو ما يمثل - بحسب "تحالف رصد" - "مؤشراً خطيراً يكشف فداحة الجرم الذي يرتكب بحق الطفولة في تعز وما تتعرض له من إبادة جماعية على يد ميليشيا الحوثي".

وتبين للفريق الحقوقي، أن القصف المدفعي الحوثي على أحياء تعز السكنية خلال الفترة المذكورة ألحق أضراراً بالغة بعدد 20 منشأة وممتلكات خاصة بينها 11 منزلاً تضررت بشكل جزئي ومنزل واحد دُمر كلياً، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جزئية بعدد 5 محال تجارية و3 مركبات تعود ملكيتها لمواطنين، في حين أسفر كذلك عن إلحاق أضرار جزئية متفاوتة بعدد 5 منشآت عامة، بينها مرفقان صحيان ومسجدان ونادٍ رياضي.

و لا تزال تعاني مدينة تعز من الحصار والقصف العشوائي المستمر من قبل الميليشيا الحوثية منذ ست سنوات.