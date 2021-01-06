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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة مسؤول امني متاثرا باصابته خلال استهداف مطار عدن

توفي مسؤول امني، الاثنين، متاثرا باصابته خلال استهداف مطار عدن الاربعاء الماضي. وافادت مصادر محلية : نائب مدير الأمن السياسي بمطار عدن" محفوظ محمد محفوظ" توفي متاثرا باصابته. يذكر أن مليشيا الحوثي أطلقت 3 صواريخ على مطار خلال وصول وفد الحكومة، ما تسبب بسقوط عشرات القتلى واكثر من 100 جريح

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