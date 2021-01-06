صنعاء: الحوثيون يجبرون طلاب المدارس على زيارة "مقابر قتلاهم"

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية طلاب المدارس الحكومية في صنعاء اليوم الثلاثاء على زيارة مقابر القتلى.

وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت" إن ميليشيا الحوثي أجبرت كافة المدارس الحكومية على تخصيص اليوم الثلاثاء لزيارة مقابر عناصر قتلى الميليشيات بمناسبة ذكرى ما يسمى "اسبوع الشهيد".

وأوضحت المصادر، بأن إدارة المدارس الحكومية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء توعدت بمعاقبة الطلاب الرافضين المشاركة كما منحت نحو عشر درجات لكافة الطلاب المشاركين.

وأشارت إلى أن غالبية الطلاب في المدارس الحكومية في العاصمة صنعاء رفضوا المشاركة في زيارة مقابر قتلى المليشيات وسط حضور باهت لبعض الطلاب .

ومطلع الأسبوع الجاري كانت ميليشيا الحوثي قد فرضت على كافة موظفي الجامعات الحكومية والخاصة المشاركة في فعاليات طائفية وزيارة مقابر القتلى كما أجبرت الأكاديميين إلى زيادة قبر "صالح الصماد" في السبعين بصنعاء.