جمعية شبوة الزراعية تعقد اجتماعها السنوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت الهيئة العمومية لجمعية شبوة التعاونية الزراعية، في اجتماعها السنوي، اليوم، النشاط العام لمجلسها وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش، وخطة عملها للعام الجديد.



وأشاد وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي، بجهود مجلس إدارة الجمعية خلال العامين الماضيين، والمساهمة في الإرتقاء بعملها ونشاطها رغم الظروف الصعبة.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس احمد العشلة، حرص الجمعية على مواصلة جهودها خلال الفترة القادمة وبما يلبي آمال وطموحات القطاع الزراعي.