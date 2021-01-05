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جمعية شبوة الزراعية تعقد اجتماعها السنوي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمعية شبوة الزراعية تعقد اجتماعها السنوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

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ناقشت الهيئة العمومية لجمعية شبوة التعاونية الزراعية، في اجتماعها السنوي، اليوم، النشاط العام لمجلسها وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش، وخطة عملها للعام الجديد.

 

وأشاد وكيل المحافظة المساعد سالم الأحمدي، بجهود مجلس إدارة الجمعية خلال العامين الماضيين، والمساهمة في الإرتقاء بعملها ونشاطها رغم الظروف الصعبة.

 

فيما أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس احمد العشلة، حرص الجمعية على مواصلة جهودها خلال الفترة القادمة وبما يلبي آمال وطموحات القطاع الزراعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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