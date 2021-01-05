شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة التعليم العالي تعلن بدء عملية التنسيق للتنافس على المنح الثقافية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، بدء عملية التنسيق للتنافس على منح التبادل الثقافي بما فيها المنح المجرية للعام الجامعي 2021/2022 ابتداءً من، اليوم الثلاثاء، وحتى14 يناير الجاري، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020 ، بجميع المحافظات.



وذكرت الوزارة في بيان لها، انه سيجرى امتحانات المفاضلة يوم الاحد الموافق 24 يناير في المراكز الامتحانية بمحافظات عدن وتعز وحضرموت ومأرب..مشيرة الى انه ستتم طريقة امتحان القبول عبر النت ( الالكترونية )، عبر الرابط التالي: http://scholarship.mohesr-portal.online ،والموقع الرسمي للوزارة https://mohesr-portal.academy/.