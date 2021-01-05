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اختتام دورة تدريبية في مجال إعداد القيادات الشبابية بابين

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية في مجال إعداد القيادات الشبابية بابين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

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اختتمت اليوم في مدينة زنجبار بمحافظة ابين، دورة تدريبية في مجال اعداد القيادات الشبابية شارك فيها 32 شاب وشابة من المتطوعين وممثلي منظمات المجتمع المدني والاندية .

 

وفي حفل الختام، أكد الامين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد على أهمية مثل هذه الدورات في تأهيل الشباب باعتبارهم جيل الحاضر والمستقبل .. لافتاً إلى ان السلطة المحلية تدعم مثل هذه الفعاليات والانشطة.

 

بدوره اشار مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عبدالله عبد القادر البكري، الى أن البرنامج يهدف إلى إعداد القيادات الشابة وتعزيز دور القيادة والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات والتنمية البشرية والعمل التطوعي ومبادرات المجتمع المدني والتنمية والنهوض بالشباب.

 

حضر الاختتام مدير عام الشباب والرياضة بابين الكابتن احمد الراعي وعدد من القيادات الشبابية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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