اختتام دورة تدريبية في مجال إعداد القيادات الشبابية بابين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم في مدينة زنجبار بمحافظة ابين، دورة تدريبية في مجال اعداد القيادات الشبابية شارك فيها 32 شاب وشابة من المتطوعين وممثلي منظمات المجتمع المدني والاندية الرياضية.



وفي حفل الختام، أكد الامين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد على أهمية مثل هذه الدورات في تأهيل الشباب باعتبارهم جيل الحاضر والمستقبل .. لافتاً إلى ان السلطة المحلية تدعم مثل هذه الفعاليات والانشطة.

بدوره اشار مدير عام تنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عبدالله عبد القادر البكري، الى أن البرنامج يهدف إلى إعداد القيادات الشابة وتعزيز دور القيادة والمشاركة المجتمعية وبناء القدرات والتنمية البشرية والعمل التطوعي ومبادرات المجتمع المدني والتنمية والنهوض بالشباب.

حضر الاختتام مدير عام الشباب والرياضة بابين الكابتن احمد الراعي وعدد من القيادات الشبابية.