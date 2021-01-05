- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي في وفاة المناضل على حسين سلطان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل على حسين سلطان، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال من اجل خدمة الوطن.
وعبر رئيس الوزراء في برقية عزاء وجهها الى نجل الفقيد حسين علي سلطان واخوته، وكافة افراد اسرته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. داعيا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه وجميع محبيه الصبر والسلوان.