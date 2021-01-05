العشبي يبحث مع مسؤول باكستاني تعزيز العلاقات بين البلدين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى باكستان محمد العشبي، اليوم، مع السكرتير الاتحادي لوزارة الاقتصاد الباكستانية نور محمد، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون في المجال التعليمي الجامعي.



وثمن السفير مواقف باكستان تجاه اليمن والدعم الكبير الذي تقدمه بالمنح الدراسية السنوية، عبر برنامج المساعدات الفنية الخارجية الباكستاني.

الى ذلك زار السفير العشبي، هيئة مستشفى نوري المختص بعلاج الامراض الاورام السرطانية، وناقش مع الإدارة إمكانية استئناف تدريب الاطباء اليمنيين في برامج الدراسات العليا التخصصية.

فيما رحب الجانب الباكستاني بتعزيز التعاون مع الهيئات والوحدات الطبية التخصصية اليمنية في مجال الأورام.