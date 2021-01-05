تدشين مخيم ايواء لـ20 أسرة نازحة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، اليوم، المخيم الخامس لايواء النازحين في منطقة الجفينة بمحافظة مأرب.



وخلال التدشين للمخيم جرى توزيع مخيمات المأوى وعددها 20 مخيما للأسر التي نزحت مؤخرا الى المحافظة، مجهزة بالصرف الصحي وخزان المياه، الى جانب المواد الايوائية وسلة غذائية، لكل خيمة لتساعد الاسرة على ترتيب وضعها وتخفيف اعبائها.