اخبار الخليج / اخبار اليمن

تدشين مخيم ايواء لـ20 أسرة نازحة بمأرب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين مخيم ايواء لـ20 أسرة نازحة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشنت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية بمحافظة مأرب والوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين، اليوم، المخيم الخامس لايواء النازحين في منطقة الجفينة بمحافظة مأرب.

 

وخلال التدشين للمخيم جرى توزيع مخيمات المأوى وعددها 20 مخيما للأسر التي نزحت مؤخرا الى المحافظة، مجهزة بالصرف الصحي وخزان المياه، الى جانب المواد الايوائية وسلة غذائية، لكل خيمة لتساعد الاسرة على ترتيب وضعها وتخفيف اعبائها.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا