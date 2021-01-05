شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تدين الهجوم الإرهابي في النيجر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الوحشي الجبان الذي استهدف مدنيين في قريتين غربي النيجر، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات.



واكدت وزارة الخارجية في بيان وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ، تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع حكومة وشعب النيجر في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها..مشيراً الى إن هذه الاعمال الاجرامية التي تستهدف المدنيين والأماكن العامة تؤكد مدى خطورة الارهاب كتهديد سافر يتطلب وقفة دولية جادة لمحاربته والقضاء عليه وتضافر الجهود حول العالم للتخلص من شروره ومخاطره.

وقال البيان "اننا في حكومة الجمهورية اليمنية إذ ندين هذه الاعمال الارهابية لندرك جيداً ان سياسة الابتزاز التي تمارسها الكيانات الإرهابية ضد المجتمع الدولي لا يجب أن تمر دون عقاب يتبعه التجفيف الكامل لمنابع التّطرف والارهاب ومصادر تمويلهما"..معبراً عن احر التعازي والمواساة الى حكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيقة واسر الضحايا..متمنياً للجرحى الشفاء العاجل .