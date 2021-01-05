شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية على الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

شن طيران التحالف، الثلاثاء، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي، في مأرب.



وقالت مصادر، إن الطيران استهدف بثلاث غارات مواقع وتحصينات للحوثيين في أطراف جبل مراد أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل عدد من عناصر المليشيا.

كما استهدفت غارتان تجمعين لمليشيات الحوثي وسط شعب نزاح والمطحاسة بماهلية ومقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية بينهم قيادات.

وتأتي الغارات بالتزامن مع معارك محدودة بجبهات جنوب وشمال مأرب بين قوات الجيش والقبائل من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى