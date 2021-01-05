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اليمن ترحب بجهود إعادة اللحمة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم، بالجهود الصادقة لإعادة اللحمة بين الاشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

 

واعربت وزارة الخارجية في بيان تلقت وفقا لوكالة الانباء اليمنية، عن تطلع الجمهورية اليمنية بأن تعمل القمة الخليجية الـ ٤١ المنعقدة في مدينة العلا بالمملكة العربية ، على معالجة القضايا العالقة وعودة العلاقات الخليجية الى مجراها الطبيعي تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب المنطقة.

 

وعبر البيان، عن تقدير الجمهورية اليمنية العالي لحرص قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توحيد الصف ولم الشمل من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة..مثمناً الجهود المبذولة في هذ الشأن وعلى رأسها جهود الاشقاء في دولة الكويت برعاية امير الكويت سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والتي جاءت تتويجاً لجهود الامير الراحل صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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