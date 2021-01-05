وزير الأشغال  يرأس اجتماعا لمناقشة سبل تطوير العمل خلال المرحلة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المكلا

رأس وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع بن يمين الإجتماع الأول لقيادة وزارة الاشغال بالعاصمة المؤقتة لمناقشة الملامح الرئيسية لخطة عمل مجلس الوزارة خلال الفترة القادمة .



وفي الاجتماع الذي ضم نائب الوزير د محمد احمد ثابت و وكلاء الوزارة تم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الفقيدة الشهيدة ياسمين العواضي وكيلة الوزارة لقطاع الإسكان التي استشهدت في الحادث الإرهابي الجبان بمطار عدن الدولي وكل الشهداء الذين سقطوا في هذه الحادثة الارهابية .

وجرى في الاجتماع مناقشة واستعراض خطة اعمال الحكومة للعام 2021 والسبل الكفيلة بتنفيذها بما يحقق تطوير العمل خلال المرحلة القادمة .

وأكد وزير الاشغال العامة المهندس مانع بن يمين خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ توجيهات ومحددات القيادة السياسية والتي تركزت بشكل مباشر على المشاريع ذات الاولوية والتي يلتمسها المواطن في العاصمة عدن وبقية المحافظات .. مشددا على ضرورة أن تكون خطة عمل مجلس الوزارة الفصلية خلال الفترة القادمة وفق اسس النظام الاداري الحديث عبر التركيز على تحقيق الاهداف ومؤشرات الاداء ورفع كفاءة العمل في الوزارة..

واضاف المهندس بن يمين " إن المرحلة القادمة هي فترة اختبار حقيقي لنا أمام الحكومة والمواطنين ولابد أن نكون قد هذه المسئولية والمهام الملقاة على عاتقنا بما يحقق النجاح والارتقاء لمستوى التطلعات والعمل معا من اجل ان تترجم هذه الآمال المعقودة الى واقع حقيقي ملموس " .

و أوضح وزير الاشغال ان الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية مع الوزارات ذات العلاقة ، وهناك توجه لتشكيل لجنة تعتبر عمليات الوزارة بغرض سرعة التواصل مع الوزارات الاخرى .

منوها إلى أن ماشجعهم لتشكيل تلك اللجنة التفاعل الكبير والانسجام بين اعضاء حكومة المناصفة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا ان هذا الانسجام سينعكس بشكل ايجابي وسريع جدا على المواطن وسيتم من خلاله ايجاد الحلول الناجعة للكثير من المعوقات والتفكير بشكل جدي على الجدوى الاقتصادية للمشروعات وبما يضمن الحفاظ على المال العام والتكيف مع الموارد المتاحة وخصوصا خلال الفترة الحالية للتعافي من اثار الازمات المتلاحقة التي مرت بالوطن .

وفي ختام اللقاء تم تكليف المعنيين بضرورة رفع المشاريع المتعثرة في جميع المحافظات واسباب تعثرها و بحث اليه تجاوز مثل هذه المعوقات والمسببات مستقبل