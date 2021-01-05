مدير المنصورة يؤكد حرص قيادة السلطة المحلية على إزالة الإستحداثات العشوائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - عدن

أكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، حرص قيادة المديرية في إزالة جميع الأبنية العشوائية المخالفة للمخططات وفي المساحات والأراضي العامة والخاصة المغتصبة من قبل بعض الخارجين عن القانون .



جاء ذلك ، خلال تدشينه ، اليوم " الثلاثاء " حملة لإزالة الإستحداثات والبسطات والأكشاك العشوائية والمظلات المخالفة في بلوك " 31 " ، وحي عبدالعزيز عبدالولي ، والوحدة السكنية ، وشارع التسعين.

وفي التدشين ، أشار مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، إلى أن تنفيذ حملات إزالة العشوائيات ، والمعززة بمختلف الأجهزة الأمنية ، تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمخططات العمرانية ، بعد أن شرع عدد من المواطنين في البناء العشوائي المخالف والبسط على ممتلكات الغير مستغلين الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأكد مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، بأن أعمال الإزالة ستسري دون إستثناء للأبنية العشوائية المخالفة ، بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والقرارات المحددة الصادرة من قبل مكتب الأشغال العامة بالمديرية.