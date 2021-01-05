اخبار الخليج / اخبار اليمن

مدير المنصورة يؤكد حرص قيادة السلطة المحلية على إزالة الإستحداثات العشوائية

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير المنصورة يؤكد حرص قيادة السلطة المحلية على إزالة الإستحداثات العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - عدن

أكد مدير عام مديرية المنصورة بمحافظة عدن ، أحمد علي الداؤودي ، حرص قيادة المديرية في إزالة جميع الأبنية العشوائية المخالفة للمخططات وفي المساحات والأراضي العامة والخاصة المغتصبة من قبل بعض الخارجين عن القانون .

 

 

جاء ذلك ، خلال تدشينه ، اليوم " الثلاثاء " حملة لإزالة الإستحداثات والبسطات والأكشاك العشوائية والمظلات المخالفة في بلوك " 31 " ، وحي عبدالعزيز عبدالولي ، والوحدة السكنية ، وشارع التسعين.

 

 

وفي التدشين ، أشار مدير عام المنصورة ، أحمد الداؤودي ، إلى أن تنفيذ حملات إزالة العشوائيات ، والمعززة بمختلف الأجهزة الأمنية ، تأتي في إطار حرص وإهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمخططات العمرانية ، بعد أن شرع عدد من المواطنين في البناء العشوائي المخالف والبسط على ممتلكات الغير مستغلين الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

 

وأكد مدير عام مديرية المنصورة ، أحمد علي الداؤودي ، بأن أعمال الإزالة ستسري دون إستثناء للأبنية العشوائية المخالفة ، بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية والقرارات المحددة الصادرة من قبل مكتب الأشغال العامة بالمديرية.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا