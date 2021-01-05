محافظ المهرة يهدي درع شكر وتقدير لمالك وربان أكبر سفينة خشبية بالعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

استقبل محافظ محافظة المهرة رئيس المجلس المحلي، محمد علي ياسر، اليوم الثلاثاء، الشيخ ماجد عبيد الفلاسي، مالك وربان أكبر سفينة خشبية بالعالم عقب وصولها إلى ميناء نشطون بالمحافظة في أول رحلة لها إلى ميناء يمني.



وخلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس سالم محمد العبودي، واللواء محمد عبدالله كده، رحب المحافظ بن ياسر، بمالك وربان السفينة "عبيد" الإماراتية، الشيخ ماجد عبيد الفلاسي، والطاقم المرافق معه.

وأشار محافظ المهرة إلى أن وصول السفينة عبيد، تمثل خطوة مهمة لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية عبر ميناء نشطون، مشيرا إلى هذه الخطوة محل فخر وتقدير من السلطة المحلية بالمهرة.

وثمن دور وجهود الشيخ ماجد الفلاسي، مالك وربان السفينة وطاقمها، وتجشمهم العناء للوصول إلى ميناء نشطون، وإنجاح هذه الرحلة التجارية.

وقدمت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، درعا تذكاريا للشيخ ماجد عبيد الفلاسي، تعبيرا منها عن شكرها وتقديرها لوصول السفينة التي تحمل بضائع إلى مرفأ ميناء نشطون بالمهرة، متمنين لمالك وربان وطاقم السفينة رحلة سعيدة والتوفيق والسلامة والنجاح في أعمالهم.

في المقابل كرمت مؤسسة عبيد بن جمعة بن سلوم، ممثلة بمديرها الشيخ ماجد الفلاسي، محافظ المهرة الأستاذ محمد علي ياسر، بدرع انتج بطريقة إبداعية من جسد السفينة الخشبية.

وعبر محافظ المهرة، عن شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة من المؤسسة، مؤكدا أن السلطة المحلية ستعمل على تذليل الصعاب وتقديم التسهيلات لكل ما من شأنه خدمة المحافظة في مجال تنشيط الحركة التجارية بميناء نشطون الذي تعول عليه السلطة في النهوض بالحركة الملاحية.

من جانبه، عبر الشيخ ماجد الفلاسي، مالك وربان السفينة "عبيد" والطاقم المرافق معه، عن شكرهم وتقديرهم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن هذه الرحلة تأتي كبادرة خير لرحلات قادمة ستستمر إلى اليمن.

وتبلغ أبعاد السفينة العملاقة "عبيد" 91.47 متراً طولاً، و20.41 متراً عرضاً، بينما يبلغ ارتفاعها 11.22 متراً، ووزنها نحو 2500 طن، وتمت صناعتها باستخدام مواد محلية ومستوردة بمواصفات عالمية وبجودة عالية وهي قادرة على شحن حمولة تصل إلى 6000 طن ، وتتميز بقدرتها على مواجهة التقلبات البحرية العاتية، والمواقع التي يصعب على أي سفينة خوضها.

حضر الاستقبال، مدير عام مكتب الجمارك بالمحافظة، الدكتور على أحمد رويشد، ومدير عام المراسيم بالمحافظة محمد محسن رعفيت، ونائب مدير ميناء نشطون، نواخذا مسلم السليمي، والشيخ صالح حافظ السليمي، ومدير جمارك نشطون، مبروك دوامة ياقوت