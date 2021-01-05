البنك المركزي يعلن عن استكمال إجراءات المصارفة لاعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن البنك المركزي اليمني عن استكمال إجراءات المصارفة لاعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية لعملاء البنوك من مستوردي السلع الأساسية الذين تمت الموافقة على طلباتهم، وبعد استيفائهم للتوريدات النقدية وفقاً للضوابط والتعليمات التي حددها البنك المركزي لهذه الدفعة.



وقد تقرر إدراج عملاء البنوك الذين تخلفوا عن التزامهم بالتوريد في قائمة الممنوعين من تقديم أية طلبات اعتمادات جديدة في الدفعات اللاحقة من الوديعة السعودية، التي يزمع البنك المركزي الإعلان عن فتح باب التسجيل لطلبات عملاء البنوك فيها لاحقاً، وفقاً للاشتراطات والمزايا الجديدة التي قررها البنك المركزي مؤخراً.

الجدير بالذكر، أن البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق عن تمديد فترة التوريد للدفعة 39 من الوديعة السعودية إلى يوم الاثنين الماضي، نتيجة للأوضاع التي شهدتها العاصمة عدن بالتفجيرات التي طالت مطار عدن الدولي، واستجابة للدعوات التي تلقاها من البنوك اليمنية بهذا الشأن.