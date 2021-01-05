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وزير المياه يدشن أنشطة وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي للعام الجاري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن وزير المياه والبيئة المهندس، توفيق الشرجبي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، أنشطة وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي للعام الجاري 2021م.

 

وعقب التدشين، حث وزير المياه المسؤولين في الوحدة على بذل المزيد من الجهود لترسيخ البناء المؤسسي لهذة الوحدات وتعزيز قدرتها على اداء مهامها بكفاءة وفاعلية .. مثنياً على جهود فرق الاستجابة السريعة لمكافحة وباء الكوليرا خلال العام المنصرم 2020م.

 

إلى ذلك، إطلع الوزير الشرجبي، على سير عمل اللجنة المكلفة بتقييم حقول المياة التابعة للمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي.

 

وأكد الوزير خلال لقاءه بأعضاء اللجنة على اهمية الخروج برؤية واضحة حول ابرز الاشكاليات ذات الصلة بالحقول والاحتياجات المادية والمؤسسية لرفع انتاجية المياة.. مشدداً على أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة والسلطة المحلية في المحافظة واستعداد الوزارة لتقديم كافة اوجة الدعم والتسهيلات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين في مدينة عدن .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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