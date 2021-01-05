شكرا لبحثكم عن خبر إيفانكا ترامب تمتدح الكويت ..وتنشر صورة لزوجها “كوشنر” في قمة العلا بالسعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت إيفانكا ترامب صورة لزوجها “كوشنر” أمام قاعة مرايا في العلا وتعلق على إتمام المصالحة الخليجية.

و علّقت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على القمة الخليجية 41 التي عُقدت اليوم الثلاثاء في مدينة العلا بالمملكة.

وقالت “إيفانكا”، في تغريدة لها عبر حسابها على موقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء: إن الكويت نجحت في التوصل إلى حل نهائي للأزمة بين الدول الأربع “السعودية والإمارات والبحرين، ومصر” من جانب، وقطر من جانب آخر.

وأضافت ابنة الرئيس الأمريكي، أنه جرى التوقيع على اتفاق تاريخي في منطقة الشرق الأوسط، بحضور فريق أمريكي، يترأسه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، وصهره، وكذلك آفي بيركوفيتش، المبعوث الأمريكي للسلام في المنطقة.