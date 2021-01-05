وزير الأوقاف يشدد على ضرورة محاربة الأفكار الضالة والعنصرية

المنامة - ياسر ابراهيم - شدد وزير الأوقاف والإرشاد محمد شبيبة، الثلاثاء، على ضرورة محاربة الأفكار الضالة والمنحرفة والعنصرية التي سعت المليشيات لحوثية المدعومة ايرانياً على غرسها في عقول الناس البسطاء وخاصة الشباب واستغلال ذلك في دعم تنفيذ أجنداتها التدميرية للبلاد وزيادة معاناة الشعب اليمني.



جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماعاً لقيادة وموظفي مكتب الأوقاف والإرشاد في عدن بحضور وكيل الوزارة محمد مشدود ومدير مكتب الأوقاف بعدن محمد الوالي، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.



وأكد شبيبة، على أهمية الارتقاء بأساليب الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وتربية النشء والشباب أخلاقياً وروحياً وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي والبعد عن الفرقة والخلاف بما يعزز أسلوب الحوار في حل مختلف القضايا.



كما شدد وزير الأوقاف، على ضرورة اضطلاع أئمة وخطباء المساجد والمعنيين بالخطاب الديني بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.



وأكد حرص الوزارة على حشد كافة الامكانيات المتاحة والممكنة لها والعمل على تطوير الرسالة التوعوية والإرشادية لمواكبة متطلبات الوضع الراهن.

