إب.. مليشيات الحوثي تفرض إتاوات مالية جديدة على المواطنين

فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، اتاوات مالية جديدة على مواطني محافظة إب، وسط اليمن، لدعم مايسمى بالمجهود الحربي.



وتأتي هذه الاتاوات بالتزامن مع مايسمى بـ "أسبوع الشهيد" الذي تحتفي به المليشيات الحوثية كل عام.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي فرضت على القرى والحارات في المديريات والمدن مبالغ مالية محددة موزعة على الأهالي بشكل إلزامي عبر المشائخ والمشرفين، فيما تم فرض اتاوات مماثلة على التجار والمؤسسات.



وبحسب المصادر فإنه تم فرض مبالغ مالية كبيرة على التجار والمحال التجارية فيما تم تحديد أخرى على أهالي الحارات والقرى عبر "العقال" بعد فرز تلك الحارات والقرى لثلاث فئات.



وابتكرت مليشيات الحوثي الانقلابية مناسبات طائفية وفعاليات خاصة للاحتفاء بها وخلال تلك الفعاليات والمناسبات تفرض اتاوات مالية على كل فئات المجتمع في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

