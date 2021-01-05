شكرا لبحثكم عن خبر دعوة للأخ رئيس الوزراء..انقذوا جرحى المطار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعوة للأخ رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك والأخوة في مركز الملك سلمان من اجل الإسراع في نقل الجرحى الى مشافي الخارج فقد خسرنا الكثير من الاحبة حتى تحجرت الدموع في عيوننا وأصبحنا عاجزين عن كل شيء حتى البكاء، كفاية وعود اوضاعهم الصحية صعبة وحرجة للغاية.

جرحانا يسقطون تباعًا يموتون بهدوء دون ان يسمع صراخهم احد، كنت أتوقع بان الحكومة بعد ان كتب لهم الله النجاة سيبذلون جل طاقاتهم وجهدهم واهتمامهم في علاج الجرحى و اعانة أهالي الشهداء الذين سقطوا وهم ينتظرون عودة الحكومة معتقدين بان وصولهم الى عدن سيمنح الناس حياة جميلة وواقع أفضل بعد سنين الحرب والمعاناة والحرمان .

الجميع كان متفائل وكلهم تزاحموا و تسابقوا من اجل الوصول إلى المطار لكي يستقبلوا الحلم والأمل والواقع الجديد الا ان فرحتهم و سعادتهم لم تدم طويلا فسرعان ما تم نقلهم وتوزيعهم على مشافي عدن بعد ان تبللت ثيابهم بالدم واختلطت ثيابهم بالقذائف والتراب والبارود، ورغم ذلك وللأسف لم يجدوا من يهتم بشأنهم وخصوصا من جراحهم غائرة وكل ما تلقوه مجرد وعود وأوهام عرقوبية حتى اليوم، رغم ان جرحى الصليب الاحمر وقوات التحالف العربي تم إنزال طائرة تنقلهم من عدن بشكل عاجل من اجل علاجهم في مشافي الخارج وبقية الجرحى لهم الله ودعوات الاحبة و وعود الحكومة التي لم ترى النور حتى الآن.

استشهد يوم أمس نائب الامن السياسي في مطار عدن الدولي العميد محفوظ محمد محفوظ ملتحفا بجراحه وحروق غازات القذائف التي شوهت جسده قبل ان يجد الرعاية والعلاج الكاملين وان لم يتم تدارك امر بقية الجرحى سوف يسقطون تباعًا سيموتون بالإهمال الطبي و بالوعود الحكومية وقد يموتون بسبب الخذلان نعم خذلان الجميع لهم نحن بحاجة ضغط شعبي من اجل تحريك ملف جرحى مطار عدن قبل ان يموت جميع اخوتنا و زملائنا ونحن نتفرج وليس بيدنا ما نعمل لأجلهم.

#عادل_حمران