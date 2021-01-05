شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. وزير الشباب والرياضة يغادر قصر معاشق الى منزل هذا الرياضي العدني الكبير والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري،اليوم الثلاثاء،بزيارة د.عزام خليفة وكيل الوزارة، في منزله بالعاصمة المؤقتة عدن . وخلال الزيارة،وقف معالي الوزير نايف البكري على الوضع الصحي للوكيل خليفة الذي يتعافى من الاصابة التي تعرض لها في الحادث الارهابي الذي ارتكبته المليشيات الحوثية بحق الأبرياء في مطار عدن،خلال استقبال اعضاء الحكومة. كما اطمأن الوزير البكري على نجلي الدكتور عزام، امجد خليفة واشرف خليفة، اللذان تعرضا لاصابات مختلفة في الحادث ذاته. من جانبه،عبر خليفة عن سعادته بزيارة معالي الوزير نايف البكري، مؤكدا اعتزازه بهذه اللفتة الكريمة المعهودة من معاليه تجاه منتسبي الوزارة،والقطاع الرياضي بشكل عام.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. وزير الشباب والرياضة يغادر قصر معاشق الى منزل هذا الرياضي العدني الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.