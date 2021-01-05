تنظيم ورشة توعوية حقوقية لاعضاء السلطة المحلية بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

نظمت لجنة الحقوق والاعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف، اليوم، ورشة توعوية لاعضاء السلطة المحلية.



وتهدف الورشة إلى رفع الوعي الحقوقي لدى أعضاء السلطة المحلية وتحفيزهم لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد المرافق الحكومية.

وأكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، اهمية التوعية الحقوقية في رصد الانتهاكات وآلية الرصد ومناصرة القضايا الحقوقية والتواصل مع المعنيين لإيصال الانتهاكات وضمان عدم اغفال جرائم حقوق الانسان.