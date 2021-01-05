- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم ورشة توعوية حقوقية لاعضاء السلطة المحلية بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021
متابعات_ الخليج 365
نظمت لجنة الحقوق والاعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف، اليوم، ورشة توعوية لاعضاء السلطة المحلية.
وتهدف الورشة إلى رفع الوعي الحقوقي لدى أعضاء السلطة المحلية وتحفيزهم لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تمارس ضد المرافق الحكومية.
وأكد وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، اهمية التوعية الحقوقية في رصد الانتهاكات وآلية الرصد ومناصرة القضايا الحقوقية والتواصل مع المعنيين لإيصال الانتهاكات وضمان عدم اغفال جرائم حقوق الانسان.