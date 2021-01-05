محافظ المهرة يلتقي ويكرم ربان سفينة عبيد خشبية بعد وصولها إلى ميناء نشطون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الثلاثاء، مالك وربان سفينة عبيد الخشبية الشيخ ماجد عبيد الفلاسي، والطاقم المرافق له عقب وصولها إلى ميناء نشطون بالمحافظة في أول رحلة لها إلى ميناء يمني.



وخلال اللقاء، أشار محافظ المهرة إلى أن وصول السفينة عبيد التي تعد أكبر سفينة خشبية بالعالم، تمثل خطوة مهمة لتعزيز وتنشيط الحركة التجارية عبر ميناء نشطون .. مضيفاً أن هذه الخطوة محل فخر وتقدير من السلطة المحلية بالمهرة.

وأكد أن السلطة المحلية ستعمل على تذليل الصعاب وتقديم التسهيلات لكل ما من شأنه خدمة المحافظة في مجال تنشيط الحركة التجارية بميناء نشطون الذي تعول عليه السلطة في النهوض بالحركة الملاحية.

بدوره أكد مالك وربان السفينة عبيد أن هذه الرحلة تأتي كبادرة خير لرحلات قادمة ستستمر إلى اليمن.

عقب ذلك جرى تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين .

حضر الاستقبال، الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، سالم عبدالله نيمر، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية، المهندس سالم محمد العبودي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة .

تجدر الاشارة الى أن أبعاد السفينة العملاقة "عبيد" تبلغ 91.47 متراً طولاً، و20.41 متراً عرضاً، بينما يبلغ ارتفاعها 11.22 متراً، ووزنها نحو 2500 طن، وتمت صناعتها باستخدام مواد محلية ومستوردة بمواصفات عالمية وبجودة عالية وهي قادرة على شحن حمولة تصل إلى 6000 طن ، وتتميز بقدرتها على مواجهة التقلبات البحرية العاتية، والمواقع التي يصعب على أي سفينة خوضها.