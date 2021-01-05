شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الايسيسكو تجدد تضامنها مع اليمن ودعم مسار برامج التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير بلادنا لدى المغرب عزالدين الاصبحي، اليوم، المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الدكتور سالم المالك.



وقدم المدير العام للمنظمة، التعازي بضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى..مجدداً تضامن المنظمة مع اليمن والعمل على دعم مسار برامج التعاون المشترك مع الايسيسكو بما يعزز السلم والأمن ويحقق الازدهار للشعب اليمني.