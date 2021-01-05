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الايسيسكو تجدد تضامنها مع اليمن ودعم مسار برامج التعاون المشترك

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى سفير بلادنا لدى المغرب عزالدين الاصبحي، اليوم، المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) الدكتور سالم المالك.

وقدم المدير العام للمنظمة، التعازي بضحايا العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي وراح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى..مجدداً تضامن المنظمة مع اليمن والعمل على دعم مسار برامج التعاون المشترك مع الايسيسكو بما يعزز السلم والأمن ويحقق الازدهار للشعب اليمني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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