وزير العدل يشدد على ضرورة تكاتف جهود الجميع للإرتقاء بالمنظومة العدلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد وزير العدل، القاضي، بدر عبده العارضة، على ضرورة تكاتف جهود الجميع من أجل تجاوز كافة الصعوبات والمعوقات ورفع مستوى أداء المنظومة العدلية بشكل عام.



جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، لمناقشة الجوانب المتصلة بسير عمل الوزارة.

واستعرض الاجتماع الخطة العامة للعام الجاري على ضوء مصفوفة الإجراءات التنفيذية للاولويات الاساسية للوزارة ودراسة العديد من الآليات الهامة المتعلقة في تطوير العمل.

وأكد وزير العدل على ضرورة استكمال البناء التنظيمي والإداري في كافة الإدارات والقطاعات بالوزارة وخطة التطوير التي تتضمن خلق بيئة متميزة لعمل الإدارات والأقسام .

وفي سياق متصل التقى الوزير العدل، بقطاع التخطيط والبنى التحتية بالوزارة، واستمع منهم إلى شرح مفصل عن دور القطاع والجهود التي يقوم بها واهمية الربط الشبكي لديوان عام الوزارة اضافة الى أهم المشاريع قيد التنفيذ والتي تسعى الوزارة إلى تنفيذها .