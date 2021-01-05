"صندوق النظافة" بساحل حضرموت يلتقي ذوي المتوفين من عمال التشجير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المكـلا

بحضور مدير عام مديرية غيل باوزير الدكتور عدنان محمد حمران إلتقى، المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق بذوي المتوفيين من عمال التشجير وذلك في مكتب مشروع نظافة مديرية غيل باوزير .



وفي بداية اللقاء تحدث الدكتور عدنان محمد حمران مرحبا بالمدير التنفيذي لصندوق النظافه ساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق وبممثلي اسر المتوفين الشعملي وباشويرب شاكرا الأخ المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني على اهتمامه بأسر المتوفيين من خلال توجيهه بتوفير الدعم المالي وكذلك العمل على ضمان استمرارية الرواتب الخاصة بهم ومثنيا على إدارة صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت على ما قاموا به كواجب بعد حصول الحادث في متابعة أهالي المتوفيين وكذلك متابعة علاج المصابين في تحملهم كافة النفقات الخاصة بالعلاج.

من جانبه تحدث المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق مرحبا بممثلي أسر المتوفيين و مؤكدا حرص إدارة الصندوق على الإيفاء بكافة الحقوق الخاصة بالعاملين المتوفين شاكرا في الوقت ذاته مبادرة الأخ المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني على ما قدمه من مساهمة مالية وقطعة أرض لكل متوفي .

وفي نهاية اللقاء شكر أهالي المتوفين سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني و إدارة صندوق النظافة ومدير عام مديرية غيل باوزير على وقوفهم في محنتهم ومتابعاتهم الحثيثة فور وبعد وقوع الحادث.

حضر اللقاء الأستاذ غسان محمد بن دحمان مدير مشروع نظافة مديرية غيل باوزير ومدير وحدة التشجير الأخ أيمن عبدالله باراس