تواصل أعمال الشق لعدد من شوارع مدينة الغيضة للحفاظ تخطيطها حضرياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365 - المهرة

تتواصل أعمال الشق لعدد من شوارع مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق والجهات المعنية وذلك بهدف الحفاظ على التخطيط الحضري للمدينة وإظهارها بالصورة الجمالية كعاصمة للمحافظة.



وتأتي أعمال الشق لشوارع مدينة الغيضة تنفيذا لتوجيهات محافظ المحافظة الأستاذ محمد علي ياسر وضمن حرصه على تطوير مدينة الغيضة وتخطيطها وفق موصفات المدن الحضرية الحديثة، وشملت أعمال الشق وحدة جوار «453» بالإضافة إلى شارع الـ«40» الفاصل بين وحدتي جوار «453» و«451».

المشروع يجري تنفيذه بتمويل وإشراف ومتابعة من السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة.