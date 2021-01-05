محافظ تعز يطلع على سير العمل في إدارة شرطة السير وتنظيم حركة المرور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 يناير 2021

اطلع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، ومعه على سير العمل في إدارة شرطة السير بالمحافظة وآلية تنظيم حركة المرور .



واستمع المحافظ من مدير إدارة المرور العقيد عبد الله راجح، الى شر مفصل عن طبيعة العمل وسير الاجراءات لتنظيم حركة المرور وآلية ترقيم المركبات وقطع التراخيص.

وحث المحافظ شمسان، إدارة شرطة السير والعاملين فيها على بذل المزيد من الجهود بما يكفل تسهيل حركة المرور في الشوارع المدينة وتنظيمها، والعمل على إزالة الاختناقات المرورية وتوحيد آلية العمل والتنسيق بين إدارة شرطة السير بالمحافظة والمديريات وفقاً للقانون..مشيداً بالجهود التي تبذلها قيادة شرطة السير من خلال تنظيم عمليات السير في شوارع المدينة..موكداً أن السلطة المحلية ستقدم كامل الدعم لتسهيل عملها بوتيرة عالية من اجل تحسين اداء شرطة السير بالمدينة و ضبط المخالفين.

واطلع شمسان على حجم الدمار الذي لحق بمباني شرطة السير الناتجة عن قصف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي استهدفت إدارات وهناجر الادارة والحق بها أضرارا كبيرة.